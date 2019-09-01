Попасть в карцер одесского СИЗО можно бесплатно, но выйти — за $2 тысяч

Сотрудники ГБР завершили досудебное расследование в отношении двух должностных лиц Одесского следственного изолятора, подозреваемых в вымогательстве и получении взяток от заключённых. Всего задокументировано переводов на банковскую карту объёмом более 2,3 миллиона гривен.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

«Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Николаеве, завершили досудебное расследование в отношении заместителя начальника учреждения исполнения наказаний по оперативной работе — начальника оперативного отдела государственного учреждения «Одесской следственный изолятор» и старшего оперуполномоченного этого учреждения, подозреваемых в вымогательстве 2000 долларов США. Установлено, что должностные лица ГУ «Одесский следственный изолятор» требовали 2000 долларов США у лица, находящегося в карцере изолятора», — говорится в сообщении.

По данным следователей, неправомерную выгоду переводили в гривневом эквиваленте на указанную подозреваемыми банковскую карту. После получения средств подозреваемого должны были перевести из карцера в одну из камер изолятора и не ухудшать его условия содержания под стражей.

В течение 2018 года на эту карточку в целом было переведено более 2,3 миллиона гривен. Сейчас идёт ознакомление подозреваемых с материалами досудебного расследования, которое осуществлено под процессуальным руководством Военной прокуратуры Одесского гарнизона.

Обвиняемым чиновникам инкриминируют совершение преступления по признакам ч.3 ст.368 (получение взятки должностным лицом, занимающим ответственное положение, по предварительному сговору, в интересах того, кто предоставляет неправомерную выгоду) Уголовного кодекса Украины.

В случае доказательства вины подозреваемым грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью и конфискация имущества.