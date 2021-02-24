Адвокат Стерненко заявил об исчезновении из одесского СИЗО своего подопечного

Адвокат Сергея Стерненко Маси Найем заявил, что его подзащитного нет в СИЗО и пока неизвестно, где именно тот находится.

Об этом адвокат сказал в комментарии «НВ».

По словам Найема, адвокаты Стерненко не имеют контактов с активистом и не могут с ним связаться.

«Сейчас неизвестно, где он, – в СИЗО его нет… Нам не дают ответа, ни где он в СИЗО, ни где он может быть», – сказал Найем.

После объявления 23 февраля приговора Сергею Стерненко адвокат заявил, что того будут держать в шестом «карантинном» корпусе одесского СИЗО. Адвокаты просили перевезти Стерненко из одесского СИЗО в Киев.

Как сообщала Одесса News, Приморский суд Одессы признал праворадикального активиста виновным в похищении человека, разбое и хранении оружия. Его приговорили к семи годам и трём месяцам лишения свободы и конфискации половины имущества. Адвокаты Стерненко заявили о подготовке апелляции.

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