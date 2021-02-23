Одесскому праворадикалу Стерненко огласили приговор и арестовали в зале суда

23 февраля одесскому праворадикалу Сергею Стерненко огласили приговор судьи Приморского районного суда Одессы. Он арестован в зале суда.

Как успел сообщить на своей странице в Facebook сам обвиняемый, все изъятые вещи во время обыска признаны судом допустимыми доказательствами. «Хотя обыск у меня дома проводился без адвоката, с которым мне даже не дали связаться», — написал Стерненко.

«Судебно-медицинские экспертизы, составленные на русском языке, также признаны допустимыми. Хотя это прямое нарушение ст.29 УПК. Показания титушки Щербича суд признал достоверными(!). Суд отказался признавать доказательством заключение специалиста в отношении стартового пистолета, в котором специалист указал что экспертиза по пистолету проводилась с существенными нарушениями и пистолет не является огнестрельным оружием. Суд не сомневается в заключении эксперта стороны обвинения, в котором тот сказал, что взял пистолет стартовый, но после выкручивания экспертом втулки из ствола стал огнестрельным. Судья считает, что у нас существует закон об оружии, и это (!) милицейская инструкция, которая законом не является. Стартовый пистолет мною было сдан полиции добровольно. Это вообще по ч.3 ст.263 УК является основанием для освобождения от уголовной ответственности. Но судья также отверг этот документ, потому что добровольная выдача не зафиксирована в протоколе обыска и я в нём это не написал. Но я не подписывал протокол, потому что ко мне не пустили адвоката!

Такое впечатление, что приговор писали мусора.

Судью таки дожала Венедиктова, Татаров и Труханов за эти дни.

Обвинительный приговор по всем статьям», — проинформировал Стерненко о ходе судебного расследования.

Стерненко приговорили к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы по делу о похищении депутата Щербича.