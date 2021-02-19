Суд отложил до 23 февраля вынесение приговора одесскому радикалу Стерненко

Приморский райсуд Одессы решил отложить до 23 февраля вынесение приговора экс-лидеру Одесской облорганизации «Правого сектора» Сергею Стерненко, которому прокуратура инкриминирует совершение трёх преступлений.

Как информировала Одесса News, прокуратура обратилась с ходатайством в суд назначить Стерненко наказание в виде 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества, обвинив его в похищении жителя Лиманского района Сергея Щербича, разбое и незаконном хранении огнестрельного оружия.

В свою очередь, Стерненко отрицает причастность к инкриминируемым преступлениям, отметив в суде, что основанием для открытия ряда уголовных дел стало бездоказательное заявление депутата Лиманского райсовета от партии «Доверяй делам» Сергея Щербича о нападении на него и похищении «ради 300 гривен», а также найденное следователем в доме подсудимого оружие.

«Что есть из доказательств против меня? Есть слова самого Сергея Щербича — и всё. Больше ничего нет: нет свидетелей, нет фото или аудио, неизвестно, вообще кто-нибудь нападал на Щербича. Есть только его слова, и на основе этих слов меня обвинили в похищении человека и в разбойном нападении», — отметил Стерненко.

Экс-лидер одесского «Правого сектора» считает, что дело против него является «началом политически мотивированных расправ от Труханова», напомнив, что в 2015 году к нему домой пришёл следователь с обыском, во время которого он добровольно выдал правоохранителям пневмат, коллекционный нож и стартовый (шумовой) пистолет.

Как уточнил Стерненко, в экспертизе пистолета (который свободно продаётся и не требует разрешения) прямым текстом сказано, что пистолет стартовый. Далее написано, что «эксперт МВД выкрутил из ствола втулку и после этого смог выстрелить резиновыми пулями из него. То есть эксперт сам сделал из стартового пистолета травмат. Но при этом он указал, что оружие стало огнестрельным».

В последние дни февраля, отметил подсудимый, судебный процесс очень ускорился: «Раньше заседания проходили раз в месяц. А здесь стали происходить еженедельно. И вот за последние 7 дней их было 3».

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