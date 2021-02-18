Прокуратура просит для одесского радикала Стерненко 8 лет тюрьмы

В пятницу, 19 февраля, Приморский суд Одессы должен огласить приговор для активиста Сергея Стерненко.

Об этом написал сам фигурант криминального производства на своей странице в Facebook.

Отмечается, что правоохранительные органы вернулись к старому делу Стерненко почти 6-летней давности, когда его обвиняли в похищении депутата Коминтерновского районного совета Сергея Щербича.

Напомним, что это похищение имело место в ночь на 27 апреля 2015 года. Щербича связали и поместили в подвал, где всю ночь избивали и пытали, заставляя сложить с себя депутатские полномочия. Под утро его вывели из подвала и доставили на автобусную остановку возле здания Суворовского районного суда Одессы, откуда Щербич добрался домой. По словам похищенного, именно Стерненко являлся организатором и лично пытал его: бил дубинкой и давил пальцы плоскогубцами.

Однако, Уголовное производство по данному факту, открытое в 2015 году до сих пор не получило своего логического завершения — приговора суда.

Стерненко описывает произошедшее в 2015 году иначе, тщательно подводя своего читателя к политической подоплёке заведенного на него уголовного дела.

«В 2015 году ко мне домой пришла милиция. Провели обыск. Во время обыска я добровольно выдал им пневма, коллекционный нож и стартовый (шумовой) пистолет. Основанием для обыска стало заявление против меня титушки и пророссийского коллаборанта Сергея Щербича. После обыска мне надели на голову мешок и вывезли в УБОП, где сообщили о подозрении. И в тот же день меня закрыли в СИЗО. Подозревали меня в похищении того же Щербича с целью завладения его денежными средствами на сумму 300 грн. Сам Щербич является также и партийцем и депутатом «Доверяй делам» и полностью подконтрольный мэру Одессы Труханову. Труханов трижды заказывал меня убить и по его указанию и открыли это и ещё ряд уголовных производств. Именно поэтому Щербич и писал это заявление против меня».

Удастся ли Стерненко доказать свою невиновность, узнаем скоро: оглашение приговора состоится уже 19 февраля в 10:00 в Приморском суде Одессы. Прокурор будет просить для Стерненко 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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