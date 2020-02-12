Депутат Одесского облсовета хотел соединить лиман с морем — попал под суд

Прокуратура Одесской области направила в суд обвинительный акт в отношении директора одного из предприятий Одессы — депутата областного совета, причастного к присвоению бюджетных средств, выделенных на реконструкцию соединительного канала между Тилигульским лиманом и Чёрным морем.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Следствием установлено, что предприятие, которое возглавляет депутат, принимало участие в государственных закупках и выиграло тендер на проведение ремонтных работ по укреплению защитного гидротехнического сооружения на канале «Тилигульский лиман — Чёрное море».

Проводя реконструкцию, подрядчик, зная, что работы в полном объёме не выполнены, внёс в официальные документы ложные сведения об их объёмах, тем самым завысив стоимость таких работ.

Своими противоправными действиями предприниматель нанёс государственному бюджету ущерб более чем на 2 миллиона гривен.

Отмечается, что досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи УСБУ в Одесской области.

Как сообщала Одесса News, днями прокуратура Одесской области направила в суд обвинительный акт в отношении заведующей структурного подразделения одного из учреждений здравоохранения Одессы, подозреваемой в фальсификации документов для присвоения средств госучреждения на сумму 120 тысяч гривен.