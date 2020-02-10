Одесская чиновница «от медицины» умудрилась присвоить 120 тысяч гривен

Прокуратура Одесской области направила в суд обвинительный акт в отношении заведующей структурного подразделения одного из учреждений здравоохранения Одессы, подозреваемой в фальсификации документов для присвоения средств госучреждения.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

«По данным следствия, злоупотребляя служебным положением, медик с июня 2015 по февраль 2019 года присвоила почти 120 тыс грн средств государственного учреждения Министерства здравоохранения», — говорится в сообщении.

Для незаконного получения надбавок к заработной плате чиновница предоставила в отдел кадров удостоверение с недостоверными сведениями о продлении действия полученной ею высшей квалификационной категории до мая 2020 года.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи Хаджибеевского отделения полиции.

Как сообщала Одесса News, в Одессе СБУ блокировала деятельность организованной группировки, которая специализировалась на вымогательстве денег у участников судебных разбирательств, в частности, уголовных производств.