Под Одессой открылся обновлённый кинологический центр МВД

10 февраля на 6-м километре Овидиопольской дороги в Одесской области состоялось открытие после ремонта центра Министерства внутренних дел для дрессировки собак.

В торжественной церемонии принял участие руководитель областного полицейского главка Олег Бех, назвавший это учреждение лучшим в Украине, сообщает ТАЙМЕР.

По словам главного полицейского области, в Центре теперь будут проходить специальное обучение более 50 собак самой полиции, а также четвероногие помощники национальной гвардии.

Фото: ТАЙМЕР