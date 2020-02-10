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Под Одессой открылся обновлённый кинологический центр МВД

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10 февраля на 6-м километре Овидиопольской дороги в Одесской области состоялось открытие после ремонта центра Министерства внутренних дел для дрессировки собак.

В торжественной церемонии принял участие руководитель областного полицейского главка Олег Бех, назвавший это учреждение лучшим в Украине, сообщает ТАЙМЕР.

По словам главного полицейского области, в Центре теперь будут проходить специальное обучение более 50 собак самой полиции, а также четвероногие помощники национальной гвардии.
Фото: ТАЙМЕР

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