Водительское удостоверение можно обменять на права европейского образца

Украинское водительское удостоверение адаптировали к документам Европейского союза.

Об этом сообщила пресс-служба Главного сервисного центра МВД.

Сейчас вместо пиктограмм, например, очки, на водительском удостоверении размещены коды, которые также используются в европейском водительском удостоверении.

Также в водительских правах есть отметка о сдаче практического экзамена на авто с автоматической коробкой передач в виде кода «78».

«Если вы хотите иметь европейский документ, обменивайте своё старое удостоверение в сервисных центрах МВД. Для обмена водительского удостоверения необходимо предоставить: паспорт; копию ИНН; водительское удостоверение», – добавили в ведомстве.

Как собщала Одесса News, решение о введении единого водительского удостоверения, отвечающего европейским требованиям, было принято решением Кабмина Украины в декабре 2021 года.

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