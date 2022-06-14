Водительское удостоверение можно обменять на права европейского образца

Украинское водительское удостоверение адаптировали к документам Европейского союза.
Об этом сообщила пресс-служба Главного сервисного центра МВД.
Сейчас вместо пиктограмм, например, очки, на водительском удостоверении размещены коды, которые также используются в европейском водительском удостоверении.
Также в водительских правах есть отметка о сдаче практического экзамена на авто с автоматической коробкой передач в виде кода «78».
«Если вы хотите иметь европейский документ, обменивайте своё старое удостоверение в сервисных центрах МВД. Для обмена водительского удостоверения необходимо предоставить: паспорт; копию ИНН; водительское удостоверение», – добавили в ведомстве.
Как собщала Одесса News, решение о введении единого водительского удостоверения, отвечающего европейским требованиям, было принято решением Кабмина Украины в декабре 2021 года.
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