Украину в ЕС не видят 3 европейские страны

Украине всё ещё нужно преодолеть возражения ключевых государств, которые выступают против расширения Европейского союза.

Об этом написало издание ГОРДОН со ссылкой на Bloomberg.

По информации издания, Европейская комиссия на следующей неделе даст рекомендации о предоставлении Украине статуса кандидата. Вероятная дата вынесения заключения Еврокомиссии – 17 июня. Отмечается, что эта рекомендация – «ключевой шаг на долгом пути к членству в ЕС».

Однако, окончательное заключение Европейской комиссии, даже если оно будет положительным, потребует одобрения государств-членов, прежде чем Украине будет официально предоставлен этот статус», – напоминает Bloomberg.

Еврокомиссия в своём заключении поддержит предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС с условием выполнения отдельных реформ, связанными с верховенством закона и антикоррупционным законодательством.

По информации издания, большинство стран – членов ЕС поддерживают заявку Украины. Среди них, в частности, Италия, Польша, страны Балтии, Ирландия.

Однако Дания и Нидерланды выступают против того, чтобы сделать Украину кандидатом в члены ЕС, Германия же предлагает дать стране некий статус «условного кандидата», пишет Bloomberg.

В документе отмечается, что Киеву необходимо будет «фундаментально улучшить законодательную и институциональную базу», чтобы добиться прогресса во всех этих областях.

По мнению Копенгагена, Украина «в целом находится на очень ранней стадии» готовности взять на себя обязательства по членству в ЕС.

Как сообщала Одесса News, Европарламент 8 июня поддержал резолюцию с призывом предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС.

28 февраля 2022 года Украина подала заявку на вступление в Европейский союз.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в сложившихся условиях рассчитывает на присоединение к блоку по специальной процедуре.

Европарламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Потом состоялся неформальный саммит лидеров ЕС, на котором было принято решение, которое, как считают в МИД Украины, свидетельствует о том, что Украина будет членом ЕС.

Опросник, необходимый для определения готовности государства, подавшего заявку на членство в ЕС, начинать переговоры о вступлении, Зеленскому во время визита в Киев 8 апреля передала глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Через 10 дней Украина передала ответы на первую часть опросника. 9 мая Зеленский сообщил, что Украина подготовила вторую часть. Заседание Европейского совета, на котором будет приниматься решение о статусе Украины, состоится в июне.

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что не знает ни одной страны, которая бы открыто выступала против предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС. Однако премьер-министр Италии Марио Драги заявил 31 мая, что почти все основные государства ЕС, кроме Италии, выступают против кандидатства Украины на членство в ЕС.

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