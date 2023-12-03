ФРГ передала Украине новый военный пакет: что в нём

Правительство Германии 1 декабря обновило список военной помощи, которую передало или планирует передать Украине для противостояния вооружённой агрессии РФ.
Перечень содержимого военного пакета размещён на официальном сайте немецкого правительства.
В пакет помощи от ФРГ, который уже доставили в Украину, вошли:
- 3840 артиллерийских снарядов калибра 155 мм;
- 250 наборов инструментов с подрывным материалом;
- два автомобиля для погранслужбы;
- одна мобильная антенно-мачтовая система;
- 25 лазерных дальномеров;
- пять систем обнаружения дронов;
- четыре тягача 8×8 HX81 и столько же полуприцепов;
- восемь грузовиков Zetros;
- три неназванных автомобиля общей категории (грузовики, микроавтобусы, вездеходы);
- 15 высокоточных винтовок HLR 338 и 60 тыс. патронов к ним.
Кроме того, правительство ФРГ проинформировало о планах будущих поставок, куда должны войти:
- 229,8 тыс. снарядов калибра 155 мм;
- 250 наборов инструментов со взрывчаткой;
- 725 лазерных дальномеров;
- 435 высокоточных винтовок HLR 338 с патронами к ним.
Сроки этих поставок не раскрываются.
Одесса News информировала, что глава минобороны Германии Борис Писториус, прибывший 21 ноября в Киев, объявил о новом пакете военной помощи Украине на сумму €1,3 млрд.
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