ФРГ передала Украине новый военный пакет: что в нём

Правительство Германии 1 декабря обновило список военной помощи, которую передало или планирует передать Украине для противостояния вооружённой агрессии РФ.

Перечень содержимого военного пакета размещён на официальном сайте немецкого правительства.

В пакет помощи от ФРГ, который уже доставили в Украину, вошли:

3840 артиллерийских снарядов калибра 155 мм;

250 наборов инструментов с подрывным материалом;

два автомобиля для погранслужбы;

одна мобильная антенно-мачтовая система;

25 лазерных дальномеров;

пять систем обнаружения дронов;

четыре тягача 8×8 HX81 и столько же полуприцепов;

восемь грузовиков Zetros;

три неназванных автомобиля общей категории (грузовики, микроавтобусы, вездеходы);

15 высокоточных винтовок HLR 338 и 60 тыс. патронов к ним.

Кроме того, правительство ФРГ проинформировало о планах будущих поставок, куда должны войти:

229,8 тыс. снарядов калибра 155 мм;

250 наборов инструментов со взрывчаткой;

725 лазерных дальномеров;

435 высокоточных винтовок HLR 338 с патронами к ним.

Сроки этих поставок не раскрываются.

Одесса News информировала, что глава минобороны Германии Борис Писториус, прибывший 21 ноября в Киев, объявил о новом пакете военной помощи Украине на сумму €1,3 млрд.

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