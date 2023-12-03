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  4. ФРГ передала Украине новый военный пакет: что в нём

ФРГ передала Украине новый военный пакет: что в нём

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Правительство Германии 1 декабря обновило список военной помощи, которую передало или планирует передать Украине для противостояния вооружённой агрессии РФ.

Перечень содержимого военного пакета размещён на официальном сайте немецкого правительства.

В пакет помощи от ФРГ, который уже доставили в Украину, вошли:

  • 3840 артиллерийских снарядов калибра 155 мм;
  • 250 наборов инструментов с подрывным материалом;
  • два автомобиля для погранслужбы;
  • одна мобильная антенно-мачтовая система;
  • 25 лазерных дальномеров;
  • пять систем обнаружения дронов;
  • четыре тягача 8×8 HX81 и столько же полуприцепов;
  • восемь грузовиков Zetros;
  • три неназванных автомобиля общей категории (грузовики, микроавтобусы, вездеходы);
  • 15 высокоточных винтовок HLR 338 и 60 тыс. патронов к ним.

Кроме того, правительство ФРГ проинформировало о планах будущих поставок, куда должны войти:

  • 229,8 тыс. снарядов калибра 155 мм;
  • 250 наборов инструментов со взрывчаткой;
  • 725 лазерных дальномеров;
  • 435 высокоточных винтовок HLR 338 с патронами к ним.

Сроки этих поставок не раскрываются.

Одесса News информировала, что глава минобороны Германии Борис Писториус, прибывший 21 ноября в Киев, объявил о новом пакете военной помощи Украине на сумму €1,3 млрд.

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