На Большом Потёмкинском острове в Херсонской области установлен флаг Украины

Спикер сил обороны юга Наталья Гуменюк прокомментировала распространившееся в сети видео с украинским флагом на Большом Потёмкинском острове в Херсонской области.

Говорить об освобождении пока рано, сказала она 3 января в эфире телемарафона, который транслировал телеканал «Рада».

«Самая достоверная информация – у военных, и когда мы работаем, мы знаем ту дозу информации, которая может выходить в открытый доступ. Установка флага – это сигнал для врага, что мы работаем, что земля – наша, что это всё – Украина, и напоминание им о необратимости тех процессов, которые мы запланировали. Но говорить об освобождении ещё рано. Надо осознавать, что такие объявления могут оказать существенное влияние на развитие дальнейшей ситуации в военной операции», – отметила Гуменюк.

Она подчеркнула, что сами военные говорят именно об установке флага, но ничего не говорят об освобождении острова.

Как сообщала Одесса News, в конце августа 2022 года ВСУ начали наступательные действия в Херсонской области. Активное наступление ВСУ вынудило министра обороны РФ Сергея Шойгу 9 ноября отдать приказ об отводе российских военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.

Украинские силы обороны в ходе контрнаступления вышли на рубеж по правому берегу Днепра, деоккупировали до 5580 км² территории и 198 населённых пунктов, сообщал 17 ноября заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

Впоследствии россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобождённые населённые пункты с левого берега Днепра.

Российские оккупанты за сутки 2 января нанесли 79 ударов по Херсонской области, сообщил глава ОВА Ярослав Янушевич.

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