Теннисистка из Одессы получила место в основной сетке Чемпионата в Австралии

28-летняя Екатерина Байндль, проживающая в Одессе, сыграет в основной сетке Australian Open.

Об этом сообщает BTU.

Место в топ-компании украинка получила из-за того, что от выступления в турнире отказалась 26-летняя испанка Сара Соррибес Тормо.

Екатерина Байндль была первой в списке запасных. Следом за ней в очереди на место в основной сетке Australian Open ещё одна одесситка – Даяна Ястремская.

Екатерина Байндль сыграет на Australian Open в седьмой раз и в пятый раз — в основной сетке (впервые с 2020 года). Ей пока не удалось одержать ни одной победы в основе австралийского мейджора.

Кстати. Екатерина Байндль (№99 WTA) 2 января не смогла выйти во второй круг турнира ITF W60 в Канберре (Австралия), уступив в стартовом раунде британке Хизер Уотсон (139).

Как сообщала Одесса News, ранее участие в основной сетке Australian Open гарантировали себе киевлянки Ангелина Калинина и Марта Костюк. Открытый чемпионат Австралии стартует 16 января, а матчи квалификации начнутся на следующей неделе.

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