«Черноморец» завершил очень сложный для всего нашего футбола чемпионат

Игрой с харьковским «Металлистом» футбольная команда «Черноморец» завершила очень сложный для всего нашего футбола чемпионат.

Как сообщает официальный сайт ФК «Черноморец», по взаимному согласию клубов домашняя игра «Металлиста», с прошлого года принимающая соперников в Ужгороде, состоялась в Одессе.

В предыдущем туре обе команды проиграли: харьковчане уступили ФК «Минай», а «Черноморец» — львовскому «Руху».

Матч прошёл при полном игровом и территориальном преимуществе «Черноморца», но «моряки» долго не могли забить гол, несмотря на обилие голевых ситуаций, — говорится в спортивном комментарии к матчу.

Во втором тайме их количество у ворот «Металлиста» стало ещё больше.

«Долгожданный гол состоялся с участием двух игроков, незадолго до этого вышедших на замену. Хадида подал угловой, мяч, коснувшись Салюка, прилетел к Юсову, направившему «снаряд» в ворота – 1:0. Через 10 минут Юсов оформил «дубль». Голкипер парировал сложный удар Авагимяна, а Дмитрий хладнокровно головой добил мяч в сетку – 2:0. Окончательный результат встречи установил Хадида, воспользовавшись отличным прострелом Штогрина – 3:0″, — сообщается на сайте «моряков».

Таким образом, «Черноморец» завершил чемпионат на 9-м месте. У футболистов впереди небольшие каникулы и начало подготовки к новому сезону.

Фото и видео: ФК «Черноморец»

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