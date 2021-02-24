Свитолина рассталась со своим французским бойфрендом

Лучшая теннисистка Украины, уроженка Одессы Элина Свитолина в сторис Instagram сообщила, что прекращает отношения с французским теннисистом Гаэлем Монфисом.

«Всем привет! Мы с Гаэлем Монфисом решили сделать перерыв в наших отношениях. Решение было принято невероятно сложно, потому что мы всё ещё любим друг друга. Но мы также лучшие друзья, и понимаем, что нам нужно место для личного пространства для реализации целей. Мы не будем комментировать данную ситуацию. Благодарим Вас заранее за то, что уважаете нашу личную жизнь. Посылаем много любви каждому. Элина и Гаэль».

Как сообщает XSPORT, Бывший спонсор пятой ракетки планеты Свитолиной, украинский бизнесмен Юрий Сапронов прокомментировал отношения Элины Свитолиной и Гаэля Монфиса.

«Жизнь спортсмена, и теннисиста в частности, не такая длинная. Кроме того, что зарабатывать деньги на корте, есть рекламные контракты, а без харизмы их не будет, или будет мало. Есть много случаев, к примеру, Сампрас в два раза больше выиграл на корте, чем Агасси, но тот в пять раз больше заработал на рекламе. Федерер и Надаль одинаково чемпионы, но Федерер гораздо больше зарабатывает на рекламном рынке.

Поэтому я не осуждаю её и не считаю, что она чрезмерно активна в социальных сетях. Сейчас они популярны, добавляют ей пиара и харизмы, а она не теряет на этом много времени.

Что касается Монфиса, то я очень хорошо знаю этого парня. Супервоспитанный человек, который с влюблёнными глазами смотрит на Элину, и я не знаю, чем закончится их дружба, но, по крайней мере, им очень комфортно вместе. Я ни разу не видел, чтобы действующий игрок-мужчина разминал перед матчем игрока-женщину, как это происходит у Монфиса и Свитолиной. У них я это наблюдал и в Париже, и в Нью-Йорке, и в Мельбурне, она многому у него научилась. Монфис – уникальный игрок. Монфис может что-то невероятное сделать с мячом. И Элина этому у него научилась, я вижу эти удары, которых не было раньше, но они появились после дружбы с Монфисом. Я не считаю их отношения каким-то вредом, это однозначная польза для Элины».