Одесский пловец стал победителем турнира «Euro Meet 2024» в Люксембурге

Воспитанник одесской СДЮШОР «Динамо» Алексей Грабаров стал победителем крупного международного турнира «Euro Meet 2024» по плаванию, состоявшемся в Люксембурге.

Об этом сообщает пресс-служба отделения НОК Украины в Одесской области.

Отмечается, что 18-летний одесский пловец Алексей Грабаров (тренеры Александра Курбанова, Вадим Пенязенко, Елена Дубцова) стал победителем на своей коронной дистанции 400 комплексом, а на дистанции вдвое короче финишировал 7-м (2.05,12). Это был первый старт Алексея на этом представительном турнире.

Алексею не хватило 0,28 секунды, чтобы улучшить свой личный рекорд, установленный на юниорском чемпионате Европы в июле 2023-го, который принёс ему серебро в этом виде программы.

Главный старт зимнего сезона – лицензионный чемпионат мира по водным видам спорта, который состоится в Дохе (2-17 февраля), в котором примет участие ведущий одесский пловец Вадим Науменко.

Одесса News информировала, что спортсменка из Одессы по пулевой стрельбе Кристина Остапенко завоевала две золотые медали на престижном международном турнире «H&N-Cup 2024» в Мюнхене (Германия) 27 января 2024 года.

Фото: пресс-служба отделения НОК Украины в Одесской области

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