Одесситка завоевала в Германии две золотые медали на турнире по пулевой стрельбе

Спортсменка из Одессы по пулевой стрельбе Кристина Остапенко завоевала две золотые медали на престижном международном турнире «H&N-Cup 2024» в Мюнхене (Германия) 27 января.

Это её первые медали на соревнованиях такого уровня, — сообщается на сайте Отделения НОК в Одесской области.

Отмечается, что вслед за победой в личном турнире по стрельбе из пневматической винтовки в первый день соревнований 18-летняя воспитанница областной ДЮСШ стрельбы Кристина Остапенко (тренеры – Ирина Виноградова и Светлана Скачко) стала победительницей в смешанной категории.

Во второй день соревнований Кристина выиграла квалификацию в личном турнире с результатом мирового уровня 632,5 очка, который выше рекорда Украины, и лишь на 2,8 ниже абсолютного мирового рекорда, а также на 1,7 очка ниже мирового рекорда среди юниоров.

Кристина Остапенко и серебряный призёр Олимпийских игр Сергеем Кулишом из Черкасс

Впрочем, в финал одесситка не была допущена из-за несоответствия экипировки стандартам.

Также в H&N-Cup 2024, как и Кристина, впервые среди взрослых, участвовал ещё один одесский спортсмен (во всех трёх видах программы) – Иван Ткаленко, но в финальную часть, к сожалению, не отобрался. Ближе к финалу он был в личном турнире второго дня, когда занял 16-е место, набрав 626,8 очка, что стало личным рекордом Ивана в этом виде программы.

Следующим международным турниром для сборной Украины станет чемпионат Европы по стрельбе из пневматического оружия, который является лицензионным – на кону будут две олимпийские квоты на Париж-2024 в личных соревнованиях. Соревнования пройдут в венгерском Дьёре.

Фото: Пресс-служба отделения НОК Украины в Одесской области

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