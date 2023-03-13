Юные одесские стрелки вошли в топ-5 на чемпионате Европы в Таллинне

Воспитанники одесской областной ДЮСШ стрельбы вошли в топ-5 в двух видах программы чемпионата Европы среди юниоров (пневматическое оружие), который проходил в Таллинне (Эстония).

Об этом сообщает Отделение НОК в Одесской области.

Отмечается, что 18-летний Иван Ткаленко и 17-летняя Кристина Остапенко (у обоих тренеры – Светлана Скачко, Ирина Виноградова) заняли 5-е место в стрельбе из пневматической винтовки в категории «микст».

Кроме того, Иван стал 5-м в составе сборной Украины в командном турнире. Таким образом, Иван повторил своё лучшее достижение на юниорских чемпионатах Европы (в 2021-м он был 5-м в личном турнире по «пневматике»).

«Для Кристины – это высшее достижение в карьере. Также отметим, что Кристина Остапенко впервые вышла в финальную часть в личном турнире, заняв в итоге 8-е место», — говорится в сообщении.

Одесский стрелок не скрывал разочарования после последнего выстрела, ведь европейская медаль была близка, как никогда.

Как сообщала Одесса News, в марте 2023 года в Таллинне (Эстония) состоялся чемпионат Европы среди кадетов и юниоров по фехтованию на саблях, в котором приняли участие одесские спортсмены.

Фото: пресс-служба отделения НОК Украины в Одесской области

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