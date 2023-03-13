Одесскому художественному музею назначили нового руководителя

Исполняющим обязанности директора Одесского национального художественного музея назначена Екатерина Кулай.

Об этом сообщает музей в Facebook.

«Вся музейная команда приветствует Екатерину Кулай с назначением на должность исполняющей обязанности директора Одесского национального художественного музея», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Кулай также остаётся главой Благотворительного фонда «Друзья музея», который существует для поддержки Одесского художественного музея.

Предыдущая глава музея — Александра Ковальчук будет работать в должности заместителя директора по развитию.

«Будем и дальше продолжать путь, который проложил для музея Александр Ройтбурд», — отметили в ОХМ.

Как сообщала Одесса News, до 8 августа 2021 года Одесский художественный музей возглавлял известный украинский художник, депутат Одесского облсовета Александр Ройтбурд. После его смерти и. директора заведения в сентябре была назначена депутат Одесского горсовета Александра Ковальчук.

Фото: ОХМ/Facebook

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