Не мала баба клопоту: як уникнути помилок, купуючи вживане авто

Вживаний автомобіль може стати великим головним болем, якщо не знати, на що звертати увагу під час купівлі. Адже, як кажуть, вторинний ринок завжди лотерея. Проте існують певні правила, які допоможуть значно підвищити ваші шанси на виграш.

Покупка починається з оголошення

Перше відсівання потрібно правильно провести ще на етапі перегляду оголошень. Зазвичай, насторожує низька ціна. Але окрім її підозри має викликати надто докладний опис, з безліччю переваг. Детальний опис програмує покупця сприймати автомобіль крізь призму прочитаного. Як правило, у такому разі покупці звертають увагу лише на перелічені переваги та переконавшись у тому, що вони відповідають дійсності, заспокоюються. Маса недоліків залишається непоміченою.

Якщо вас зацікавило оголошення, не поспішайте домовлятись про перегляд. Скористайтеся можливістю дізнатися більше за телефоном, заощадивши час. На цьому етапі можна відсікти ще частину варіантів, які даремно відберуть час або є потенційно невдалою покупкою. По-перше, телефоном легко розпізнати перекупника — зв’язуючись з ними, ви різко підвищуєте свої ризики. По-друге, власника треба розпитати про пробіг, технічний стан, ремонти, обслуговування і все, що вас хвилює. Небажання відповідати, спроба перенести відповіді на особисту зустріч, роздратування, надто короткі відповіді та інше – маркери майбутніх проблем.

На що дивитись під час огляду

При огляді машини ваше завдання максимально об’єктивно оцінити її стан. Візьміть із собою вимірювач глибини протектора шин та манометр для вимірювання тиску – ці інструменти можна купити на Avto.ro. Відкривши капот, оцініть візуальний стан двигуна, масляного фільтра, шлангів та ременів.

Однією з основних проблем є скручений пробіг, чим грішать багато продавців, щоб «омолодити» свій транспорт. Щоб зрозуміти, наскільки вказаний пробіг близький до реального, подивіться стан педалей, гальмівних дисків, керма та інших елементів, які зазвичай зношуються. Ці деталі можна купити на Автопро.

Оцініть стан кузова: фарба повинна бути в хорошому стані, між деталями повинні бути відсутні надмірні зазори (маркер заміни елементів кузова після аварії). Шукайте сліди корозії та фарбування поверх старого ЛКП. Якщо автомобіль старий, дрібні пошкодження є природними — у цьому випадку підозри має викликати кузов в ідеальному стані, оскільки його явно ремонтували після ДТП.

Зрештою, якщо ви готові зважитися на покупку, автомобіль треба оглянути на СТО. Навіть якщо ви добре знаєтеся на авто, ви не зможете оцінити автомобіль знизу — тут потрібна яма. Тільки на ній можна переконатися у відсутності серйозних дефектів кермової системи, підвіски, вихлопу та слідів їх капітального ремонту. Як правило, таку діагностику оплачує покупець. Якщо продавець відмовляється від передпродажного огляду навіть за ваші гроші, варто відмовитися від покупки, навіть якщо до цього все подобалося.