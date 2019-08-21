Lamborghini, Bugatti и Mercedes-Benz представили новые модели авто

Компании Lamborghini, Bugatti и Mercedes-Benz представили новые модели своих автомобилей.

Как сообщает портал Motor1, компания Lamborghini выпустит две новых спецверсии своих суперкаров: Aventador SVJ 63 и Huracan Evo GT.

“Компания Lamborghini выпустит две новых спецверсии: экстремальный родстер Aventador SVJ ждёт ограниченный тираж в 63 экземпляра в исполнении SVJ 63, а обновлённое купе Huracan Evo получит коллекционную серию GT из 36 штук для североамериканского рынка”, — говорится в сообщении.

Обе спецверсии будут отличаться только внешним декором и расширенными возможностями персонализации: например Aventador SVJ 63 Roadster получит восемь уникальных сочетаний материалов отделки и цвета кузова.

Отличить Aventador SVJ 63 Edition Roadster от «обычного» SVJ с открытой крышей можно по двухцветной ливрее с надписями «63», номерной табличке «1 из 63» в салоне, дизайнерской вставке за передними сиденьями, гравировке на крышке двигателя и другим штрихам.

Цвет версии GT для купе Huracan Evo напоминает о фирменной окраске команды-триумфатора — коллектива GRT Grasser Racing Team.

Помимо комбинации зелёного оттенка Verde Egeria и оранжевого Arancio Aten фирма Lamborghini предлагает покупателям ещё три варианта цветов, так что всего заказчикам доступны девять цветовых комбинаций.

Помимо оригинальной палитры красок, серию Huracán EVO GT можно будет отличить по идентификационным табличкам «Daytona 24» и «Sebring 12» на заднем крыле, числу «11» на дверях и капоте, а также специальным 20-дюймовым дискам с «формульным» креплением одной центральной гайкой.

Компания Lamborghini обещает начать поставки спецверсий суперкаров в 2020 году, однако цены пока не объявлены.

Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz рассекретил серийный образец первого в мире премиального электровэна EQV.

Отмечается, что “Mercedes-Benz EQV – не новость: электрический микроавтобус немцы демонстрировали ещё на выставке в Женеве. Однако рассекреченный серийный образец EQV оказался практически точной копией того концепта”, — говорится в сообщении.

Электровэн EQV оснащён электромотором, развивающим 204 л.с. и 362 Нм крутящего момента. По расчётам Mercedes-Benz, этого должно быть достаточно, чтобы переместить с места на место шесть, семь или восемь человек в зависимости от модификации минивэна. Заявленная максимальная скорость EQV – 160 км/ч, а вот динамические характеристики пока не известны.



Отмечается, что литий-ионная 90-киловаттная батарея имплантирована в панели пола и по расчётам разработчиков должна обеспечить запас хода между зарядками до 405 км. 11-киловаттное бортовое зарядное устройство подразумевает возможность зарядки аккумуляторов от бытовой сети, но сколько это займёт времени, не сообщается. А вот от терминала постоянного тока мощностью 110 кВт батарея с 10% до 80% зарядится примерно за 45 минут.

Дебютирует «зеленый» минивэн на сентябрьской выставке во Франкфурте. Скорее всего, тогда же будут обнародованы цены и дата начала продаж.

Французский автопроизводитель Bugatti представил на классическом автосалоне в Калифорнии автомобиль Bugatti Centodieci стоимостью 9 миллионов долларов, которых выпустят всего 10 единиц.

Гиперкар получит 16-цилиндровый двигатель мощностью до 1600 конных сил. Автомобиль модели Centodieci сможет разогнаться до 100 км в час за 2,4 секунды.

Максимальная скорость автомобиля класса люкс достигнет 380 километров в час, что является меньшим, чем в модели Chiron.

Отмечается, что все 10 автомобилей уже были выкуплены по предварительному заказу.

Как сообщала Одесса News, японский производитель электроники NEC Corp. представил в пригороде Токио летающий автомобиль, похожий на огромный беспилотник.