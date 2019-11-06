Происшествие: Пока одесситка ходила по делам, сожгли её Audi

Происшествие произошло вчера, 5 ноября, недалеко от районного суда на улице Варненской в Одессе. Водитель — 28-летняя девушка — припарковала «Audi» и пошла по делам, оставив в салоне мать. Двое неизвестных людей в балаклавах подошли к автомобилю, облили лобовое стекло зажигательной смесью и подожгли.

Так описывают происшествие в Киевском отделе полиции Одессы.

Отмечается, что поджигатели скрылись с места происшествия на мопеде.

«Огонь ликвидировали спасатели. Пассажирка автомобиля не пострадала», — говорится в сообщении.



Отмечается, что на поиски злоумышленников был ориентирован личный состав полиции. Вскоре один из подозреваемых — 23-летний житель города был задержан патрульными в другом районе Одессы.

Правоохранители устанавливают мотивы поджога им автомобиля.

По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Досудебное следствие и мероприятия по установлению и привлечению к ответственности другого фигуранта происшествия продолжаются.

Фото и видео: Нацполиция Одесской области