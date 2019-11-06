Фонд гарантирования продаёт недвижимость Имэксбанка в Одессе

Фонд гарантирования вкладов физических лиц на аукционе продаёт комплекс зданий и основные средства, которые находятся на балансе АО «Имэксбанк», по стартовой цене 113,7 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования.

«Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставил на открытые торги комплекс зданий, находящихся на балансе АО «Имэксбанк», общей площадью 2334,6 м. кв. и 548 единиц основных средств (в частности: телекоммуникационное оборудование, серверное оборудование, оргтехника, офисная мебель и принадлежности, кондиционеры). Недвижимое имущество расположено в Приморском районе города Одесса по адресу: проспект Шевченко, дом 8А», — говорится в сообщении.

Дата проведения аукциона: 8 ноября 2019 г. Начало в 11:22.

Торги состоятся по английской модели аукциона на площадке ProZorro.Продажи.

Начальная цена лота – 113,69 млн грн.

Конечный срок подачи ценовых предложений 7 ноября 2019 до 20:00.

Отмечается, что средства, вырученные в результате аукциона, пойдут на погашение кредиторских требований АО «Имэксбанк».

Как сообщала Одесса News, Национальный банк Украины 21 мая 2015 года принял решение о ликвидации АО «Имэксбанк». В сентябре этого года Фонд гарантирования вкладов физических лиц продавал в Одессе нежилое здание, которое находится на балансе АО «Имэксбанк», по стартовой цене 315,47 млн грн.