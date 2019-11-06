В двух пунктах пропуска в Одесской области пограничники обнаружили арсенал боеприпасов.

Как сообщает Госпогранслужба, в обоих случаях на автомобили с боеприпасами сработали служебные собаки пограничников.

«24 патрона калибра 5,45х18 мм российского производства обнаружили вчера пограничники Измаильского отряда в пункте пропуска «Виноградовка». Водитель, гражданин Румынии, спрятал их под подлокотником сидений автомобиля нидерландской регистрации. Мужчина пояснил, что перед поездкой в ​​Украину забыл вытащить из салона машины указанные боевые патроны. Также румын предъявил разрешение на ношение огнестрельного оружия», — говорится в сообщении.





Кроме этого, в международном морском пункте контроля «Визирка» пограничники Одесского отряда обнаружили 400 боеприпасов различного калибра. Автомобиль прибыл на теплоходе из Соединённых Штатов Америки.

Отмечается, что патроны изъяты в установленном порядке. По этим фактам сообщено в Нацполицию.

Фото и видео: Госпогранслужба