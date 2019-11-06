Дело о нападении на лидера одесского «Автомайдана» передали в СБУ

Дело о нападении на лидера одесской ячейки «Автомайдана» Виталия Устименко передали в Службу безопасности Украины.

Об этом сам Устименко сообщил в Facebook.

«Генеральная прокуратура Украины удовлетворила моё ходатайство о переводе дела по заказчикам и организаторам нападения на меня 5.06.2018 из Следственного управления одесской полиции в Главное следственное управление СБУ в Киев», — говорится в сообщении.

Устименко выразил благодарность Генпрокурору Руслану Рябошапке и нелицеприятно отозвался о его предшественнике — Юрии Луценко.

«Спасибо Rouslan Riaboshapka за оперативную реакцию и адекватность. Ну а Юрию Луценко спасибо за тупое неоднократное игнорирование моих ходатайств. Жалкий коррумпированный баран. Надеюсь, ещё не поздно привлечь всех к ответственности».



Как сообщала Одесса News, в июне 2018 года двое неизвестных в масках совершили покушение на Устименко, когда тот вышел из ворот здания Общественного телевидения, где вёл передачу «Тема дня». Активист получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, рубленую рану левого виска и ушиб грудной клетки.

По факту нападения было открыто уголовное производство по признакам ч.2 ст.15, ч.1 ст.115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины.