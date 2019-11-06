Покупательная способность украинцев — самая низкая в Европе

Покупательная способность украинцев на душу населения остаётся самой низкой в Европе.

Об этом свидетельствуют результаты ежегодного исследования аналитической компании GfK.

«Украина занимает последнее место с покупательной способностью на душу населения в размере 1830 евро», — говорится в сообщении.

Как отмечают исследователи, после уплаты обязательных платежей европейцы в среднем тратят 14 739 евро (408,4 тыс. грн) на человека в год.

Шестнадцать стран, рассматриваемых в исследовании, имеют покупательную способность на душу населения выше среднего показателя по Европе, в то время как двадцать шесть стран — ниже среднего.

«Самую высокую среднюю покупательную способность имеют жители Лихтенштейна — 67 550 евро (1,87 млн грн), затем идут швейцарцы с 42 067 евро (1,16 млн грн) на человека, и жители Люксембурга — 35 096 евро (972,6 тыс. грн)», — говорится в сообщении.

Напомним, согласно отчёту GfK за 2018 год средняя покупательная способность по Европе в прошлом году составляла 14 292 евро (396 тыс. грн), а в Украине — 1,318 евро (36,5 тыс. грн).