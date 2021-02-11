Тройка людей, которым больше всего доверяют украинцы: Зеленский, Кличко, Гройсман

Рейтинг доверия к политикам возглавляет Владимир Зеленский.

Об этом свидетельствуют исследования, проведенные Социологической группой «Рейтинг» 6-8 февраля.

Отмечается, что Президенту Украины доверяют 38% опрошенных, не доверяют — 58%.

«Виталию Кличко доверяют 34%, не доверяют — 54%, Владимиру Гройсману доверяют 32%, не доверяют — 58%. Дмитрию Разумкову доверяют 26% и не доверяют — 37%, ещё 33% не знают его. Юлии Тимошенко доверяют 25%, не доверяют — 72%. Юрию Бойко доверяют 24%, не доверяют — 56%. Петру Порошенко доверяют 23%, не доверяют — 74%. Арсену Авакову доверяют 21%, не доверяют — 66%. Арсению Яценюку доверяют 20%, не доверяют — 74%. Максиму Степанову доверяют 12%, не доверяют — 33% (не знают такого — 51%). Денису Шмыгалю доверяют 12%, не доверяют — 54%, треть не слышали о таком», — таковы результаты опроса.

Как сообщала Одесса News, по результатам исследования группой «Рейтинг» состоянием на 2-3 фефевраля 2021 года, если бы выборы состоялись в ближайшее время, то нынешнего Президента поддержали бы 21,2% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором.