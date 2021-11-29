Ломаченко снова лучший в обновлённом рейтинге авторитетного издания

Авторитетный боксёрский портал Boxrec обновил рейтинг лучших боксёров лёгкого веса.

По данным портала, как сообщает XSРORT, на первом месте оказался боксёр из Белгород-Днестровского Василий Ломаченко.

На второю позицию поставили абсолютного чемпиона мира в этом дивизионе Джорджа Камбососа, третий – Теофимо Лопес.

Топ-10 лучших боксёров лёгкого веса от Boxrec:

Изменения в рейтинге Boxrec обусловлены поражением Лопеса в бою с Камбососом, что произошло 28 ноября. Австралийский легковес Джордж Камбосос сумел шокировать весь мир, победив Теофимо Лопеса и завоевав статус абсолютного чемпиона мира, забрав у Лопеса все пояса.

Кстати. В середине декабря экс-чемпион мира в трёх весовых категориях Василий Ломаченко проведёт поединок с Ричардом Комми. Наш земляк сейчас продолжает интенсивную подготовку к предстоящему бою.

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