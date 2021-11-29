В нескольких шагах от зимы: В «Тузловских лиманах» расцвела астра солончаковая

Астра солончаковая — растение засоленных почв и мелководий зацвела в Национальном природном парке «Тузловские лиманы», что в Одесской области.

Об этом природном явлении сообщил на своей странице в Facebook доктор биологических наук, одесский эколог Иван Русев.



«Астра солончаковая — типичное растение засоленных почв и мелководий. Сейчас, в национальном природном парке «Тузловские лиманы», оно напоминает хлопковые плантации и создаёт прекрасный вид побережий лиманных ландшафтов. А его семена ещё долго будут рассеиваться ветром и занимать свободные и пригодные для произрастания территории нацпарка», — проинформировал Иван Русев.

Как сообщала Одесса News, в НПП «Тузловские лиманы» в пойме реки Хаджидер, что у села Дивизия, находится природоохранная ландшафтная территория, на которой расположены муравейники жёлтого лугового муравья.

Фото: Facebook/Иван Русев

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