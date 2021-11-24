В «Тузловских лиманах» расположился кладезь генетической информации

В Национальном природном парке «Тузловские лиманы» в пойме реки Хаджидер, что у села Дивизия, находится природоохранная территория, которая отличается от всех иных — на ней расположены муравейники жёлтого лугового муравья. Это просто кладезь генетической информации.

Так считает одесский эколог, доктор биологических наук Иван Русев, описавший на своей странице в Facebook эту «мистическую», по его выражению, ландшафтную зону НПП.

«Если смотреть на неё смотреть в сумерки, или в туман, то она кажется мистической. Уникальность ей придают муравейники. Миролюбивые муравьи образуют удивительный ландшафт — сплошное поселение на нескольких гектарах, общим числом почти миллион муравейников. И мало кто из людей догадывается, что это настоящие муравейники. Жёлтый цвет рабочих особей обусловлен тем, что эти муравьи — подземные жители (геобионты), на поверхности почвы появляются лишь во время вылета крылатых особей. Как и у многих подземных жителей, у этих муравьёв упрощенное зрение, глаза маленькие и состоят из небольшого количества фасеток», — пишет учёный.



Как информирует учёный-эколог, такие муравьи являются трофобионтами (взаимовыгодные отношения между муравьями и выделяющими падь тлями).

«Кормятся муравьи на тлях, которые сами и разводят под землёй на корнях травянистых растений. Умеренно влаголюбивый вид. Строит земляные холмики (кочки), укреплённые корнями и корневищами травянистых растений. Гнёзда легко обнаружить по кочке и/или по изменению состава растительности над гнездом, — эти муравьи «проряжают» траву, надкусывая корни у ненужных им для кормления тли растений», — пишет Иван Русев.

Как отмечает учёный, ездить по такому удивительному ландшафту машиной практически невозможно, поэтому этот ландшафтный муравейник и уцелел.

Как сообщала Одесса News, в ноябре после мощного шторма на Чёрном море сильные волны кардинально изменили береговую зону песчаной пересыпи в Национальном природном парке «Тузловские лиманы», а также выбросил на берег миллионы медуз-корнеротов.

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod

Обсуждайте новости в нашем телеграм чате: https://t.me/onoduachat