Пернатые Тузловской Амазонии готовятся в дальнюю Африку

В Национальном природном парке «Тузловские лиманы» птицы готовятся к дальнему полёту в Африку.

Как происходит эта подготовка, рассказал одесский эколог Иван Русев на своей странице в Facebook.

«Я пробираюсь в тёмный лесок, чтобы увидеть место ночной стоянки птиц. И вдруг, вдали замечаем стаю малых белых цапель, тех птах, которые с раннего утра и до вечера, до сих пор бороздят мелководья лиманов в поисках корма. Они делают несколько кругов и садятся. Подлетает ещё одна стая и делает такие же виражи.



Но вот, сейчас, с материковой стороны стали появляться мелкие сокола — кобчики. Они стремительно стали кружиться над местом ночёвки и со всех сторон появлялись стайка за стайкой.

В небе происходил удивительный ночной спектакль огромных стай нескольких видов птиц, которые спешили уложиться. Долго они укладывались, и их гомон был слышен за сотни метров.

Мы уехали с места событий, оставив уникальную ночёвку цапель, мелких соколов, галок, грачей, сорок. Настанет раннее утро и они снова разлетятся из национального природного парка в разные стороны, в поисках пропитания. Ведь многим надо основательно подзаправиться, поскольку скоро предстоит дальний путь на Африку.», — так описал эколог последние дни пребывания птиц в природном парке Одесской области.

Иван Русев отметил также, что и скворцы, которые всё лето провели парами, начали активно собираться в стаи — в тростники лимана Хаджидер в НПП «Тузловские лиманы».

«Общая численность скворцов, слетающихся на ночёвку в краевых участках тростников лимана Хаджидер в НПП «Тузловские лиманы», в настоящее время, достигает 30 тыс птиц. В зимний период, как, например, (2017-2018 гг), их численность в этих местах достигала 100 тыс. особей. Собираются скворцы на ночёвку со всех окрестных территорий, расположенных на расстоянии 20 км и более. Но как похолодает, вероятно, эта «стоянка» птиц примет ещё многих других скитальцев», — сообщает доктор биологических наук.

Но. если осень будет тёплая и зима мягкая, скворцы могут пробыть всё время в наших краях, не улетая, — резюмировал Иван Русев.

Фото: Facebook\Иван Русев