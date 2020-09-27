В Великобритании могут запретить продажу авто на бензине уже с 2030 года

В Великобритании могут ввести запрет на продажу автомобилей бензине уже с 2030 года, а не с 2040-го, как предполагалось.

Об этом сообщает Укринформ, ссылаясь на The Guardian.

Ожидается, что британское правительство объявит об ускорении перехода на электромобили этой осенью.

Это будет одним из направлений новой энергетической политики, направленной на восстановление экономики после пандемии коронавируса.

Ранее правительство консультировалось о переносе крайнего срока продажи новых автомобилей, загрязняющих окружающую среду, с 2040 на 2035 год. Однако теперь правительство может занять более амбициозную позицию, получив заверения, что инфраструктура Британии будет готова справиться с переходом на электромобили.

Между тем Франция планирует запретить продажу новых автомобилей на бензине и дизеле с 2040 года, а Германия, Ирландия и Нидерланды — с 2030-го. Норвегия же введёт такой запрет в 2025 году.

Как сообщала Одесса News, в мае 2020 года государственная электросетевая корпорация Китая протестировала электрический грузовой корабль Zhongtiandianyun 001 на самой длинной реке Евразии Янцзы.