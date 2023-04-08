В Ливерпуле памятник The Beatles одели в вышиванки

В британском Ливерпуле в преддверии Евровидения-2023 памятник группы The Beatles одели в украинские вышиванки.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на BBC.

Отмечается, что скульптуры Пола Маккартни, Джона Леннона, Джорджа Гаррисона и Ринго Старра одели в украинский национальный наряд для фильма, снимаемого британским общественным вещателем. Его покажут в следующем месяце.

В этом году Ливерпуль принимает Евровидение от имени Украины, а 7 апреля начался 40-дневный обратный отсчёт до начала мероприятия.

Как сообщала Одесса News, песенный конкурс «Евровидение-2023» пройдёт в Ливерпуле в Великобритании. Украина, победившая на конкурсе 2022 года, не смогла удовлетворить требования безопасности по проведению конкурса с учётом полномасштабного вторжения России. Полуфиналы конкурса состоятся 9 и 11 мая, а финал – 13 мая. Украину на конкурсе будет представлять группа TVORCHI с песней Heart of Steel.

Фото: BBC

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