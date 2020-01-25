В Одесской области морпехов тренируют по британской программе

На юге Одесской области начались учения подразделений морской пехоты ВМС ВСУ.

Об этом говорится в сообщении Минобороны.

«В Болграде личный состав 88-го отдельного батальона морской пехоты начал плановые занятия по боевой подготовке с привлечением британских военных специалистов. Представители Великобритании прибыли в город, чтобы увидеть, насколько эффективно вовлечены в процесс подготовки военные, которые в прошлом году получили сертификаты инструкторов на курсах по международной программе подготовки Orbital «, — говорится в сообщении.

В течение первой недели работы британских инструкторов проведены занятия по типовым стандартам индивидуальной тактической, огневой, инженерной подготовки, вождению боевых машин и тактической медицине. В дальнейшем темы занятий и учебные упражнения постепенно будут усложнены.

С начала работы иностранные военные отметили достаточно высокий уровень организации занятий, их обеспечение и методику работы наших инструкторов. Кроме того, британская сторона предложила провести тренинг для двух десятков опытных украинских военных по системе Orbital дома — на учебной базе 88-го отдельного батальона морской пехоты.

Фото: Минобороны