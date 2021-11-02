Зеленский в Глазго встретился с Байденом

Президент Украины Владимир Зеленский в Глазго (Великобритания) встретился с Президентом Соединённых Штатов Америки Джо Байденом и обсудил с ним ситуацию с безопасностью на востоке Украины.

Об этом глава Украинского государства написал в Тwitter.

«Во время беседы с Президентом США Джо Байденом в Глазго обсудили ситуацию с безопасностью на Донбассе. США продолжают поддерживать территориальную целостность и реформы в Украине», – отметил Зеленский.

Кстати. Владимир Зеленский находится в Глазго, где 1 ноября открылся климатический саммит COP26.

Как сообщала Одесса News, Владимир Зеленский последний раз встречался с Президентом США в сентябре 2021 года в Вашингтоне.

Фото: twitter.com/ZelenskyyUa