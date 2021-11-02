ВАКС назначил залог ещё одному фигуранту т.н. «дела Труханова»

Высший антикоррупционный суд назначил меру пресечения в виде залога в размере 187 тысяч грн экс-директору одесского коммунального предприятия, который является одним из 16 фигурантов схем по незаконному завладению землёй территориальной громады города.

Об этом сообщает пресс-служба Высшего антикоррупционного суда.

«Следственный судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворила ходатайство детектива НАБУ и избрала меру пресечения бывшему директору одного из коммунальных предприятий Одессы в виде залога в размере 187 тыс. 941 грн», — говорится в сообщении.

Отмечается, что подсудимый подозревается в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.5 ст.27 ч.2 ст.28 ч.2 ст.364 (совершение преступления группой лиц по предварительному сговору, злоупотребление служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Срок действия обязанностей – до 5 декабря 2021 года.

Подозреваемый обязан являться к детективам НАБУ, осуществляющим досудебное расследование по уголовному производству, прокурору, суд; не отлучаться из Одессы без разрешения детектива, прокурора или суда; уведомлять об изменении места жительства; воздерживаться от общения с лицами – фигурантами дела, а также сдать паспорта для выезда за границу.

В информации ВАКСа фамилия подозреваемого не называется, но по сведениям Одесса News, речь идёт о бывшем руководителе КП «Городское капитальное строительство» Игоре Смертенюке.

Как сообщала Одесса News, 6 октября генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении городскому голове Геннадию Труханову и ряду чиновников Одессы в рамках расследования уголовного производства относительно сделок с землёй, чем нанесли ущерб территориальной громаде на 689 млн грн.

Среди фигурантов также руководитель преступной организации; председатель постоянной комиссии по вопросам коммунальной собственности Одесского городского совета (ОГС), глава земельной комиссии ОГС, руководитель юридического департамента ОГС, руководитель Департамента коммунальной собственности ОГС и его заместитель, три лица, выполнявшие функции финансового контроля, юридического сопровождения и координации действий между участниками преступной организации.

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