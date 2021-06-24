Служащий Одесской таможни ответит перед законом за коррупцию

Прокуроры Одесской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении государственного инспектора отдела таможенного оформления одного из постов Одесской таможни, подозреваемого в коррупции.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что таможенник требовал и получил 500 долларов США взятки от гражданина за беспрепятственное таможенное оформление товаров. А в случае отказа предоставлять неправомерные средства, мужчину ждали долгие таможенные досмотры и затягивание процесса оформления товара на неопределённый срок.

Во время передачи взятки правоохранители задержали служащего на его рабочем месте.

«Сейчас по ходатайству прокуратуры подозреваемый отстранён от занимаемой должности», — говорится в сообщении.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи Территориального управления Государственного бюро расследований в Николаеве при оперативном сопровождения сотрудников УСБУ в Одесской области.

Коррупционеру-таможеннику за это преступление законом предусмотрено до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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