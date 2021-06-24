Гражданин Ливии показал в аэропорту «Одесса» фальшивые документы

В Международном аэропорту «Одесса» пограничники обнаружили фальшивый паспорт островного государства Вануату, который им предъявил гражданин Ливии.

Как сообщает Госпогранслужба, прилетевший из Стамбула в Одессу гражданин предъявил на паспортном контроле заграничный документ Республики Вануату. Однако, инспектор Одесского отряда обнаружила в нём признаки подделки. Иностранца попросили предъявить все документы, подтверждающие его личность.

Выяснилось, что иностранец, кроме липового зарубежного документа гражданина Вануату, имел с собой поддельные ID-карту и водительское удостоверение этого островного государства. Затем турист предъявил настоящие документы гражданина Ливии.

Отмечается, что, по словам ливийца, фальшивые документы он приобрёл в частной туристической фирме за 60 тысяч долларов США.

«Иностранцу отказано в пересечении государственной границы и запрещён въезд на территорию Украины сроком на три года. В ближайшее время он будет возвращён обратным рейсом», — говорится в сообщении пограничников.

Кстати. Вануату входит в Содружество наций, а его паспорт позволяет путешествовать без визы в 116 стран, включая государства-члены ЕС и Великобританию.

Как сообщала Одесса News, в январе 2021 года пограничники Одесского отряда задержали в Черноморском морском порту группу нелегалов из Сирии.

Фото: Госпогранслужба

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