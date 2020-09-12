Накануне визита Зеленского в Одессу главный пограничник страны проверил одесские рубежи

Глава Госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко проверил состояние границы Одесской области с приднестровским регионом Республики Молдова.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

«Проведя мониторинг линии государственной границы Украины на участке Подольского пограничного отряда, особое внимание руководитель ведомства уделил необходимости выявления всех возможных контрабандных путей на границе с Молдовой, в том числе в рамках Приднестровья», — говорится в сообщении.

Глава Госпогранслужбы ознакомился, кроме того, с состоянием инженерно-технического обустройства этого участка, как элемента противодействия противоправной деятельности.

Отмечается, что всего с начала года специальными инженерными группами регионального управления обновлено 670 км существующей контрольно-следовой полосы, разработано более 20 км новой, расчищено 40 км пограничных просек, дополнительно оборудован почти 25-километровый трёхметровый ров, установлено 15 км заградительного забора.

Также руководитель ведомства встретился с председателем Одесской облгосадминистрации Максимом Куцым, обсудив с ним насущные вопросы модернизации объектов инфраструктуры Госпогранслужбы по европейским стандартам и дальнейшего сотрудничества с пограничниками.

Сергей Дейнеко побывал и в клиническом госпитале ведомства в Одессе, где проверил готовность медучреждения к лечению больных в условиях строгого противоэпидемического режима.



Глава службы пообщался с персоналом клинического центра, проверил условия, в которых проходят лечение пограничники, и наличие современного диагностического оборудования. Особое внимание обратил на своевременное окончание подготовительных работ и ввод в эксплуатацию компьютерного томографа.



Сергей Дейнеко проинспектировал ход модернизации военного стрельбища «Августовка», где обновляется учебно-материальная база для обучения персонала по реагированию на внезапно возникающие угрозы.

Как сообщала Одесса News, в августе вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина вместе со своими сыном и дочкой, а также заместителем Министра внутренних дел Украины Екатериной Павличенко побывала с рабочим визитом в Южном региональном управлении Госпогранслужбы.