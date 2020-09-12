COVID-19 в Одесской области: за сутки 7 смертей, 225 новых больных

В прошедшую пятницу в Одесской области умерли 7 человек, заражённых коронавирусом, 225 пациентов пополнили количество больных.

Об этом сообщает ресурс Системы мониторинга Аппарата СНБО.

Всего в одесском регионе с начала пандемии умерли от коронавируса 149 человек.

По состоянию на утро 12 сентября в Одесской области лабораторно подтверждено 9 382 случая COVID-19.

Выздоровели 2 191 пациент, за сутки 56 пациентов побороли недуг.

Сейчас болеют 7 042 пациента. Наибольшее количество больных в Одессе, Болградском, Подольском, Беляевском районах и Измаиле.

Как сообщала Одесса News, с 00 часов 00 минут 14 сентября (понедельник) начнёт действовать новое эпидемическое зонирование, согласно которому к «красной» зоне будут отнесены города Беляевка, Измаил и Болградский район Одесской области; к «оранжевой» — город Черноморск, Березовский, Беляевский, Ивановский, Измаильский, Овидиопольский и Тарутинский районы; к «жёлтой» — города Одесса, Белгород-Днестровский, Теплодар и Южный, Арцизский, Белгород-Днестровский, Кодымский, Лиманский, Подольский, Раздельнянский и Саратский районы.