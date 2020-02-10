В Одессе на прошлой неделе родились 185 малышей

На минувшей неделе в городских родильных домах Одессы появились на свет 185 новорожденных, в том числе две двойни.

Об этом сообщил официальный сайт города.

«Численное преимущество на минувшей неделе одержали новорожденные одесситки, которых появилось на свет 95. Также за неделю увидели свет 90 новорожденных мальчиков», — говорится в сообщении.

Отмечается, что наибольшее количество родов на прошедшей неделе приняли медики городского роддома №7. Здесь появились на свет 48 младенцев.

Кстати. В настоящее время приём беременных, рожениц и родильниц ведут все пять городских родильных домов Одессы.

Как сообщала Одесса News, количество новорожденных на предыдущей неделе составило 205 малышей.