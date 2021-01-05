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COVID-19 в Украине: за сутки заболели 164 ребёнка

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164 заболевших коронавирусом ребёнка и 362 медработника — таковы итоги прошедших суток в Украине.

5 334 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в стране по состоянию на 5 января 2021 года, — сообщает на своей странице в Facebook Министр охраны здоровья Максим Степанов.

Также за прошедшие сутки госпитализировано 1 280 человек; летальных случаев — 202; выздоровело — 13 850; протестировано 39 286 (в том числе методом ПЦР — 24 154, методом ИФА — 15 132).

За всё время пандемии в Украине заболел 1 083 585 человек; выздоровели 747 408 человек; летальных случаев — 19 129; проведено ПЦР-тестов — 5 645 178.

За последние сутки наибольшее количество подтверждённых случаев зарегистрировано в Киеве (846), Одесской (682), Запорожской (418), Черкасской (376) и Полтавской (376) областях.

Количество заболеваний в регионах за прошедшие сутки:

  • г. Киев — 846 случаев;
  • Винницкая область — 76 случаев;
  • Волынская область — 86 случаев;
  • Днепропетровская область — 320 случаев;
  • Донецкая область — 269 случаев;
  • Житомирская область — 77 случаев;
  • Закарпатская область — 65 случаев;
  • Запорожская область — 418 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 61 случай;
  • Киевская область — 266 случаев;
  • Кировоградская область — 25 случаев;
  • Луганская область — 33 случая;
  • Львовская область — 371 случай;
  • Николаевская область — 87 случаев;
  • Одесская область — 682 случая;
  • Полтавская область — 376 случаев;
  • Ривненская область — 137 случаев;
  • Сумская область — 59 случаев;
  • Тернопольская область — 53 случая;
  • Харьковская область — 313 случаев;
  • Херсонская область — 84 случая;
  • Хмельницкая область — 40 случаев;
  • Черкасская область — 376 случаев;
  • Черновицкая область — 127 случаев;
  • Черниговская область — 87 случаев.

Как сообщала Одесса News, за предыдущие сутки в Одесской области было лабораторно подтверждено 285 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, в т.ч. у 16 детей.

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