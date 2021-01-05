COVID-19 в Украине: за сутки заболели 164 ребёнка

164 заболевших коронавирусом ребёнка и 362 медработника — таковы итоги прошедших суток в Украине.

5 334 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в стране по состоянию на 5 января 2021 года, — сообщает на своей странице в Facebook Министр охраны здоровья Максим Степанов.

Также за прошедшие сутки госпитализировано 1 280 человек; летальных случаев — 202; выздоровело — 13 850; протестировано 39 286 (в том числе методом ПЦР — 24 154, методом ИФА — 15 132).

За всё время пандемии в Украине заболел 1 083 585 человек; выздоровели 747 408 человек; летальных случаев — 19 129; проведено ПЦР-тестов — 5 645 178.

За последние сутки наибольшее количество подтверждённых случаев зарегистрировано в Киеве (846), Одесской (682), Запорожской (418), Черкасской (376) и Полтавской (376) областях.

Количество заболеваний в регионах за прошедшие сутки:

г. Киев — 846 случаев;

— 846 случаев; Винницкая область — 76 случаев;

Волынская область — 86 случаев;

Днепропетровская область — 320 случаев;

Донецкая область — 269 случаев;

Житомирская область — 77 случаев;

Закарпатская область — 65 случаев;

Запорожская область — 418 случаев;

— 418 случаев; Ивано-Франковская область — 61 случай;

Киевская область — 266 случаев;

Кировоградская область — 25 случаев;

Луганская область — 33 случая;

Львовская область — 371 случай;

Николаевская область — 87 случаев;

Одесская область — 682 случая;

— 682 случая; Полтавская область — 376 случаев;

Ривненская область — 137 случаев;

Сумская область — 59 случаев;

Тернопольская область — 53 случая;

Харьковская область — 313 случаев;

Херсонская область — 84 случая;

Хмельницкая область — 40 случаев;

Черкасская область — 376 случаев;

Черновицкая область — 127 случаев;

Черниговская область — 87 случаев.

Как сообщала Одесса News, за предыдущие сутки в Одесской области было лабораторно подтверждено 285 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, в т.ч. у 16 детей.