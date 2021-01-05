Плохая новость для одесских виноделов: Украина ввела нулевую пошлину на импорт вина

Нулевая ввозная пошлина на вино, импортируемое из Европейского Союза, начала действовать в Украине с 1 января 2021 года.

Это было предусмотрено экономической частью Соглашения об ассоциации с ЕС, сообщает AgroPolit.com.

«В Украине с 1 января 2021 года начала действовать нулевая пошлина на ввоз вина из ЕС. Это предусмотрено обязательствами Украины относительно обнуления импортных пошлин на ряд товаров в течение семилетнего периода после заключения экономической части Соглашения об ассоциации с Евросоюзом», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее пошлина на ввоз вина из ЕС составляла 0,3-0,4 евро за литр.

Кстати. По данным Института аграрной экономики, доля вина и винодельческой продукции в импорте в Украину из Евросоюза является одной из крупнейших в украинском аграрном импорте. Так, в январе-июне 2020 года Украина импортировала алкогольных напитков в целом на 130 млн долл. В 2019 году общая стоимость импортируемых алкогольных и безалкогольных напитков в Украине достигла 533 млн долл., что на 9% больше, чем годом ранее.

Страны Европейского Союза стали основными поставщиками алкогольных напитков в Украину в 2019 году — продукция из ЕС составила около 2/3 объёмов стоимости импорта. В частности, на общие поставки винодельческой продукции из Италии пришлось 16,9% стоимости импорта, Германии — 10,8%, Великобритании — 7,6%, Франции — 5,9%.

Как сообщала Одесса News, в сентябре 2020 года установлен в Украине профессиональный праздник — День виноградаря и винодела, который будет отмечаться ежегодно во второе воскресенье ноября.