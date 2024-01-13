Куда и что вывозила Украина за рубеж и что ввозила в прошлом году

Товарооборот Украины за 2023 год составляет 99,4 млрд. дол. США.

Об этом в Facebook сообщает Государственная таможенная служба.

«В 2023 году в Украину импортировали товаров на сумму $63,5 млрд, а экспортировали — на сумму $36 млрд», — говорится в сообщении.

При этом, отмечается, налогооблагаемый импорт составил $52,6 млрд, что составляет 83% от общих объёмов импортируемых товаров. Налоговая нагрузка на 1 кг облагаемого налогом импорта в январе-декабре 2023 года составила 0,49 долл./кг, что на 38% больше, чем за 2022 год.

Страны, из которых больше импортировали товаров в Украину: Китай — $10,4 млрд, Польша — $6,6 млрд и Германия — $4,9 млрд.

Экспортировали из Украины больше всего в Польшу — на $4,7 млрд, Румынию — на $3,7 млрд, Китай — на $2,4 млрд.

В общих объёмах ввезенных в январе-декабре 2023 года товаров 65% составили: машины, оборудование и транспорт – $19,8 млрд, продукция химической промышленности – $11 млрд и топливно-энергетические товары – $10,3 млрд.

В тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров вошли: продовольственные товары — $21,8 млрд, металлы и изделия из них — $3,9 млрд, машины, оборудование и транспорт — $2,9 млрд.

При таможенном оформлении экспорта товаров, на которые установлена вывозная пошлина, в бюджет уплачено 559,2 млн грн.

Как сообщала Одесса News, в 2022 году в Украину импортировали товаров на $55,5 млрд, а экспортировали из Украины товаров на $44,2 млрд.

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