В Одессе СБУ предотвратила незаконный сбыт оружия и боеприпасов

СБУ разоблачила в Одессе организованную преступную группировку, занимавшуюся нелегальным сбытом огнестрельного оружия и боеприпасов.

Об этом в Facebook сообщает Управление СБУ в Одесской области.

Установлено, что в состав группировки входили четверо местных жителей из криминальной среды. Деятельность группы координировал «вор в законе» по прозвищу «Миндия».

По данным следствия, злоумышленники получали трофейное оружие, нелегально завезенное с мест бывших боёв в освобождеённых районах на востоке и юге Украины, сбыт которого был налажен благодаря личным связям в криминальной среде.

Сотрудники СБУ задокументировали несколько фактов незаконной продажи злоумышленниками огнестрельного оружия и боеприпасов и задержали организатора и трёх участников группировки «на горячем».

В настоящее время фигурантам доложено о подозрении по ч. 3 ст. 28 и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения – содержание под стражей.

Продолжаются следственные действия по привлечению к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности.

Одесса News информировала, что в апреле 2023 года в Одесской области Государственное бюро расследований задержало полицейского, подозреваемого в продаже краденого оружия.

Фото: УСБУ в Одесской области/Facebook

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