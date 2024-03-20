Бывший следователь одесской СБУ получил 9 лет тюрьмы за взятку в размере $80 тысяч

20 марта коллегия Высшего антикоррупционного суда Украины вынесла приговор бывшему следователю управления Службы безопасности Украины в Одесской области по обвинению в вымогательстве.

Об этом сообщила пресс-служба Специальной антикоррупционной прокуратуры Украины.

Отмечается, что суд признал его виновным в получении неправомерной выгоды в размере $80 тыс. за следственные действия, которые могли смягчить меру пресечения, привести к отмене ареста имущества и банковских счетов иностранного гражданина, — рассказали в САП.

За это преступление ему назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с лишением права занимать должности в СБУ и других правоохранительных органах сроком на три года, с конфискацией всего имущества.

В САП отметили, что защита фигуранта может обжаловать приговор в апелляции в течение месяца.

Одесса News информировала, что в марте 2024 года правоохранителями разоблачена заместитель начальника одного из отделов Управления административно-хозяйственной деятельности Одесской таможни в вымогательстве и получении неправомерной выгоды.

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