На взятке попалась одесская таможенница

Одесской областной прокуратурой разоблачена заместитель начальника одного из отделов Управления административно-хозяйственной деятельности Одесской таможни в вымогательстве и получении неправомерной выгоды.

Как сообщает пресс-служба областного ведомства, по данным следствия, чиновница таможни требовала от предпринимателя вознаграждение за беспрепятственный возврат импортируемого товара, помещённого на склад таможенного пункта «Измаил» до завершения процесса растаможки.

«За 500 долларов США она обещала не создавать бюрократические помехи при выдаче разрешения на получение указанного товара со склада», — говорится в сообщении.

Сотрудницу таможни задержали после получения неправомерных средств.

В настоящее время подозреваемой избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога. Решается вопрос об отстранении от занимаемой должности.

Одесса News информировала, что старший государственный инспектор одного из таможенных постов Одесской таможни задержан по подозрению взятки за беспрепятственный ввоз 4 млн грн на территорию Украины через международный пункт пропуска для автомобильного сообщения «Маяки-Удобное-Паланка». Свои «услуги» он оценил в 3% от ввезённой суммы, что составило 3000 евро.

Фото: Одесская облпрокуратура

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