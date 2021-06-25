За нарушения при реставрации дома Руссова в Одессе будут судить заказчика и подрядчиков

Одесская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении владельца части помещений дома Руссова и трёх руководителей предприятий-подрядчиков, подозреваемых в умышленном уничтожении, разрушении и повреждении объектов культурного наследия или их частей.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Отмечается, что владелец части помещений дома Руссова, который расположен в самом сердце Одессы и является объектом культурного наследия, совместно с подрядчиками провели строительные работы, которые привели к разрушению, повреждению и изменению около 50% общего объёма достопримечательности архитектуры.

Так, во время ремонтных работ повреждено или изменено около 30% композиционной системы и элементов фасадов, декоративных элементов отделки фасадов, в частности, аутентичные кованые oграды (перила) балконов, лепной декор, декоративные скульптуры, колонны, пилястры, деревянные старинные заполнения оконных проёмов и витрин с резьбой, также повреждено или изменено около 10% конструктивной схемы, формы, силуэта и декора палаток, купола.

Также «разрушено 100% композиции и аутентичных декоративных элементов внутреннего пространства помещений общего пользования жилой части здания, в частности, лепной декор и резьбу, а также входные помещения с декоративной отделкой стен, потолка, лепным декором и конструкцию и композицию парадной лестницы с мраморными ступеньками, лестничными площадками и металлическими коваными перильными ограждениями», — говорится в сообщении.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи Главного управления Нацполиции в Одесской области.

Как сообщала Одесса News, в феврале 2021 года суд избрал меру пресечения бывшему директору компании «Укрспецпроект» Елене Сердюк, которую подозревают в финансовых махинациях при реставрации Дома Руссова в Одессе на 5 миллионов гривен.

Фото: Одесса News

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