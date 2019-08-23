Директора сгоревшей в Одессе «Виктории» оставили ещё на 60 суток в СИЗО

Киевский райсуд Одессы рассмотрел ходатайство облпрокуратуры и продлил на 60 суток содержание под стражей экс-директора лагеря «Виктория» Петроса Саркисяна, которому следствие инкриминирует преступную халатность, приведшую к пожару и гибели троих детей.

Об этом сообщает Укринформ.

«Заслушав доводы сторон по делу, суд решил удовлетворить ходатайство прокурора — оставить ещё на 60 суток под стражей подсудимого Саркисяна», — озвучил постановление председательствующий на заседании судья Виктор Чаплицкий.

Суд также решил повторно обратиться к Государственной пограничной службе Украины с целью уточнения местонахождения художественного руководителя детского хореографического коллектива «Адель» Татьяны Егоровой, которая ранее отбыла за пределы Украины.

Отмечается, что прокурор Оксана Моско настаивала на содержании подсудимого Саркисяна в СИЗО, аргументируя тем, что уголовное дело имеет значительный общественный резонанс — экс-директору мотивированно инкриминируют совершение преступления, приведшего к гибели детей. А после выхода на свободу фигурант может убежать и оказать давление на свидетелей, из которых допрошены не все, в том числе нужен повторный допрос руководителя коллектива «Адель» Егоровой.

Адвокаты же Саркисяна просили суд избрать ему меру пресечения, не связанную с лишением свободы, и уверяли, что подсудимый не собирается скрываться от следствия.

Представитель интересов пострадавших детей и их родственников Николай Стоянов обратился в суд с ходатайством наложить арест на каменные здания лагеря, в которых в августе этого года снова поселили более 100 детей. Однако суд отклонил ходатайство как недостаточно мотивированное.

Как сообщала Одесса News, пожар в лагере «Виктория» произошёл вечером 15 сентября 2017 года. Погибли в огне три воспитанницы хореографического коллектива «Адель». Расследуется ряд производств, фигурантами которых являются, кроме Саркисяна, экс-заместитель мэра Одессы Зинаида Цвиринько, бывший руководитель и инспектор Киевского отдела ГУ ГСЧС в Одесской области, руководитель фирмы, проводившей реконструкцию «Виктории».

Фото: Думская