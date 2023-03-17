Прокуратура выиграла в суде дело о спорных землях Раздельнянской громады

Раздельнянской территориальной общине возвращено 29 га земель стоимостью 125 млн грн благодаря активным действиям прокуроров Раздельнянской окружной прокуратуры.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Установлено, что эти земли, предназначенные для строительства и обслуживания объектов энергетической инфраструктуры, производящих электрическую энергию из альтернативных источников, частное общество приобрело в аренду на основании договора, заключённого с Главным управлением Госгеокадастра в Одесской области.

«Однако субъектом хозяйствования условия договора в части полноты и своевременности внесения арендной платы не выполнялись и земельный участок по целевому назначению не использовался», — утверждает прокуратура.

Таким образом, по мнению раздельнянских прокуроров, арендатором затронуты имущественные интересы государства, а также «интересы в сфере охраны и использования земли как основного национального богатства, на которое право собственности Украинского народа закреплено в Конституции Украины».

Отмечается, что решением Хозяйственного суда Одесской области удовлетворены исковые требования прокуратуры — расторгнут договор аренды, возвращён земельный участок и отменена госрегистрация права аренды, а также взыскано с общества около 1,5 млн грн задолженности по арендной плате за землю.

Как сообщала Одесса News, в марте 2023 года благодаря вмешательству прокуратуры государству возвращены незаконно изъятые земли рекреационного предназначения стоимостью 58 млн грн по ул. Зои Космодемьянской в Одессе.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий.